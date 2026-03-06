Londra: movimento negativo per Anglo American

(Teleborsa) - Sottotono la società mineraria
, che passa di mano con un calo del 2,87%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Anglo American
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,42 sterline con area di resistenza individuata a quota 33,59. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)