Zurich lancia Multicare Autonomia, la soluzione a tutela della non autosufficienza

(Teleborsa) -, la nuova polizza distribuita attraverso Zurich For Care pensata per offrire una tutela completa e accessibile, fornendo una protezione affidabile nei momenti di maggiore difficoltà.Il contesto demografico e sociale italiano, infatti, evidenzia una, che oggi coinvolge oltre, con una previsione che supera i 6,6 milioni di euro entro il 2040. Questo stato di fragilità assieme ai costi ad essa legati sono tra gli eventi più temuti dagli italiani: il’ipotesi di dover gravare sui propri familiari, e oltre ilad affrontare l’eventuale perdita di autonomia senza un adeguato supporto.La ricerca condotta da Zurich e SWG ha messo in luce ilfamigliari – oltre 7 milioni in Italia – che si trovano spesso a vivere la responsabilità di un compito solitario e gravoso.Ladei clienti, in caso di non autosufficienza, una, pensata per coprire le spese legate all’assistenza continuativa, come ilo il ricorso a. A questa si affiancain caso di ricovero ospedaliero, per affrontare con maggiore serenità le fasi iniziali di una degenza, prima della diagnosi di non autosufficienza, oppure in caso inabilità temporanea per infortunio o malattia.Zurich Multicare Autonomia è, ma anche all’intero nucleo familiare (i parenti di primo grado, il coniuge e il partner convivente). Si tratta anche di, nell’ambito dei voluntary benefits: può essere sottoscritta dai dipendenti delle aziende aderenti alle campagne commerciali di, dagli associati delle associazioni collegate a Zurich For Care e dai membri dei gruppi di acquisto sempre nell’ambito di Zurich For Care.In linea con l’obiettivo di rendere la protezione alla portata di tutti, l’adesione a Zurich Multicare Autonomia è"Il tema della non autosufficienza è una delle grandi sfide sociali ed economiche dei prossimi anni e riguarda sempre più da vicino non solo gli anziani, ma anche le persone in età attiva e le loro famiglie – ha dichiaratoAmministratore Delegato di Zurich Investments Life – In un contesto in cui i costi dell’assistenza continuano a crescere e l’incertezza sul futuro aumenta, diventa fondamentale poter contare su strumenti di protezione pratici, immediati e affidabili. Con Zurich Multicare Autonomia abbiamo voluto offrire ai nostri clienti una soluzione capace di rispondere alle esigenze di semplicità, tutela e accessibilità economica: l’obiettivo è accompagnarli in ogni sfida quotidiana, dalla prevenzione alla tutela di lungo periodo, promuovendo una cultura orientata alla pianificazione e alla prevenzione".