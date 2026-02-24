Zurich lancia Multicare Autonomia, la soluzione a tutela della non autosufficienza

(Teleborsa) - Zurich Italia lancia Zurich Multicare Autonomia
, la nuova polizza distribuita attraverso Zurich For Care pensata per offrire una tutela completa e accessibile contro il rischio di non autosufficienza e l’inabilità temporanea
, fornendo una protezione affidabile nei momenti di maggiore difficoltà.
Il contesto demografico e sociale italiano, infatti, evidenzia una crescente attenzione verso il tema della non autosufficienza
, che oggi coinvolge oltre 3,5 milioni di persone
, con una previsione che supera i 6,6 milioni di euro entro il 2040. Questo stato di fragilità assieme ai costi ad essa legati sono tra gli eventi più temuti dagli italiani: il 41,5% non saprebbe come gestire
l’ipotesi di dover gravare sui propri familiari, e oltre il 52% si sente impreparato
ad affrontare l’eventuale perdita di autonomia senza un adeguato supporto.
La ricerca condotta da Zurich e SWG ha messo in luce il bisogno di un accompagnamento per sostenere il ruolo dei caregiver
famigliari – oltre 7 milioni in Italia – che si trovano spesso a vivere la responsabilità di un compito solitario e gravoso.
La nuova soluzione di Zurich mette a disposizione
dei clienti, in caso di non autosufficienza, una rendita mensile vitalizia
, pensata per coprire le spese legate all’assistenza continuativa, come il supporto domiciliare
o il ricorso a strutture specializzate
. A questa si affianca un’indennità giornaliera
in caso di ricovero ospedaliero, per affrontare con maggiore serenità le fasi iniziali di una degenza, prima della diagnosi di non autosufficienza, oppure in caso inabilità temporanea per infortunio o malattia.
Zurich Multicare Autonomia è sviluppata per essere accessibile non solo ai singoli
, ma anche all’intero nucleo familiare (i parenti di primo grado, il coniuge e il partner convivente). Si tratta anche di un’ottima soluzione in termini di offerta e di costo
, nell’ambito dei voluntary benefits: può essere sottoscritta dai dipendenti delle aziende aderenti alle campagne commerciali di Zurich For Care
, dagli associati delle associazioni collegate a Zurich For Care e dai membri dei gruppi di acquisto sempre nell’ambito di Zurich For Care.
In linea con l’obiettivo di rendere la protezione alla portata di tutti, l’adesione a Zurich Multicare Autonomia è semplice, immediata e totalmente digitale.
"Il tema della non autosufficienza è una delle grandi sfide sociali ed economiche dei prossimi anni e riguarda sempre più da vicino non solo gli anziani, ma anche le persone in età attiva e le loro famiglie – ha dichiarato Renato Antonini,
Amministratore Delegato di Zurich Investments Life – In un contesto in cui i costi dell’assistenza continuano a crescere e l’incertezza sul futuro aumenta, diventa fondamentale poter contare su strumenti di protezione pratici, immediati e affidabili. Con Zurich Multicare Autonomia abbiamo voluto offrire ai nostri clienti una soluzione capace di rispondere alle esigenze di semplicità, tutela e accessibilità economica: l’obiettivo è accompagnarli in ogni sfida quotidiana, dalla prevenzione alla tutela di lungo periodo, promuovendo una cultura orientata alla pianificazione e alla prevenzione".