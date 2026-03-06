Zurich apre la sua nuova sede a Milano con la mostra “100 fotografie per ereditare il mondo” del MUDEC

(Teleborsa) - A pochi mesi di distanza dall’inaugurazione della sua nuova sede, in via Santa Margherita 11 a Milano,apre nuovamente le porte all’arte rendendo lo spazio privato spazio pubblico. Dal 7 marzo 2026 al 28 giugno 2026, Zurich ospiterà una selezione della mostra "o", a cura di Denis Curti, in collaborazione con Alessio Fusi e Alessandro Curti: sette scatti fruibili gratuitamente dalle vetrine su Via Santa Margherita e all’interno del foyer.La, prodotta da 24 ORE Cultura, e sostenuta da Zurich come Main Sponsor propone un percorso cronologico che offre una lettura visiva dell’umanità attraverso immagini in grado di cambiare la percezione del nostro tempo. Integrità, centralità delle persone, sostenibilità e visione di lungo periodo sono principi che guidano l’azione di Zurich a livello globale e che trovano nella fotografia un linguaggio capace di incarnarli., Country CEO di Zurich Italia, ha dichiarato: "Sostenere questa mostra significa per noi contribuire a un progetto che invita a fermarsi ad osservare e riflettere sul passato e sul presente, trasformando la memoria collettiva in consapevolezza per il futuro. La scelta di offrire gratuitamente alla cittadinanza una selezione delle fotografie esposte al Mudec conferma il nostro impegno a essere parte attiva della vita della città di Milano. Questa collaborazione ci permette inoltre di consolidare il legame con un’istituzione culturale di riferimento per Milano e il Paese, certi che questo dialogo con la cultura valorizzi ulteriormente il marchio di Zurich e Zurich Bank, e generi valore per i nostri clienti e per la comunità".