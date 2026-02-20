USA, PIL 4° trimestre rallenta più delle attese: +1,4% sequenziale

(Teleborsa) - Rallenta più delle attese l'economia statunitense
nel 4° trimestre
del 2025. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis
nei dati preliminari
sul trimestre, il PIL americano è salito dell'1,4% su base trimestrale
, rallentando rispetto a una crescita del 4,4% del trimestre precedente e risultando inferiore al +2,8% atteso dagli analisti.
Si è registrato anche un rallentamento dei consumi
, che segnano un +2,4% dal +3,5% del trimestre precedente.
Il PCE price index
, una misura dell'inflazione, si attesta al 2,9% (dal 2,8%), mentre l'indice PCE core
registra un +2,7%, rispetto al +2,9% del trimestre precedente, più alto con quanto atteso dagli analisti (2,6%).(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )