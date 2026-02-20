USA, PIL 4° trimestre rallenta più delle attese: +1,4% sequenziale

(Teleborsa) - Rallenta più delle attese l'neldel 2025. Secondo quanto rilevato dalneisul trimestre, il PIL americano è salito dell', rallentando rispetto a una crescita del 4,4% del trimestre precedente e risultando inferiore al +2,8% atteso dagli analisti.Si è registrato anche un rallentamento dei, che segnano un +2,4% dal +3,5% del trimestre precedente.Il, una misura dell'inflazione, si attesta al 2,9% (dal 2,8%), mentre l'registra un +2,7%, rispetto al +2,9% del trimestre precedente, più alto con quanto atteso dagli analisti (2,6%).