Milano 15:07
44.179 -1,33%
Nasdaq 15:07
24.681 -1,14%
Dow Jones 15:07
46.885 -1,12%
Londra 15:07
10.301 -0,51%
Francoforte 15:07
23.526 -0,48%

Francoforte: andamento rialzista per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus, che avanza bene del 3,52%.
