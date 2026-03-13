Milano 11:23
44.433 -0,05%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:23
10.294 -0,11%
Francoforte 11:23
23.513 -0,32%

Francoforte: performance negativa per Daimler Truck Holding

Si muove verso il basso il produttore tedesco di camion e autobus, con una flessione del 3,00%.
