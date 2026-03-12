Francoforte: risultato positivo per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di camion e autobus
, con una variazione percentuale del 2,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Daimler Truck Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Daimler Truck Holding
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Daimler Truck Holding
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 43,33 Euro. Supporto stimato a 42,22. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 44,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)