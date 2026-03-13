Francoforte: movimento negativo per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di camion e autobus, che mostra un decremento del 3,00%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Daimler Truck Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Daimler Truck Holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 42,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,15. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
