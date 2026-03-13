Francoforte: movimento negativo per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di camion e autobus , che mostra un decremento del 3,00%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Daimler Truck Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Daimler Truck Holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 42,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,15. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43,61.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



