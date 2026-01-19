Milano 17:35
Economia
Genertel lancia “Pensione Integrativa” per rafforzare la previdenza futura
(Teleborsa) - Genertel, l’assicurazione diretta del Gruppo Generali, lancia "Pensione Integrativa", il nuovo piano pensionistico individuale pensato per aiutare le persone a costruire un futuro sereno e a proteggere la propria indipendenza economica in eta` piu` avanzata.

Oggi in Italia la pensione pubblica copre in media il 65-70% dell’ultimo stipendio, ma puo` scendere sotto il 55% per chi ha avuto una carriera discontinua; parallelamente, si prevede che entro il 2050 gli over-65 rappresenteranno oltre un terzo (34,6%) della popolazione italiana, mentre la fascia in eta` lavorativa si ridurra` di 10 punti percentuali, con una conseguente diminuzione della copertura.

In questo contesto, Genertel ha ideato la nuova offerta "Pensione Integrativa" che offre diverse opportunita` innovative:
- versamenti flessibili: si puo` versare quanto si preferisce attraverso contributi ricorrenti e/o aggiuntivi
- investimento dei fondi personalizzato: si puo` scegliere tra opzioni prudenti, bilanciate e dinamiche
- protezione in caso di non autosufficienza: si puo` aggiungere una copertura Long Term Care che garantisce una rendita in caso di perdita dell’autosufficienza
- vantaggi fiscali: previsti dalla normativa

Tamara Zejec, Responsabile Vita di Genertel ha dichiarato: "Con "Pensione Integrativa", ampliamo la nostra offerta Vita e rafforziamo l’impegno a proporre soluzioni sempre piu` innovative, accessibili e sicure che permettano ai nostri clienti di pianificare il futuro con serenita`, proteggendo se stessi e le persone care. Questa nuova soluzione nasce dall’ascolto delle esigenze reali delle persone".

Grazie alla massima personalizzazione, l’aderente puo` scegliere tra diverse linee di investimento o affidarsi al programma Life Cycle, che adatta progressivamente il portafoglio all’eta` dell’aderente. Al momento del pensionamento, il capitale potra` essere convertito in rendita vitalizia o riscosso in parte come capitale, con possibilita` di anticipazioni per spese sanitarie o ristrutturazione della prima casa.
