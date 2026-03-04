La Commissione Europea lancia l’Industrial Accelerator Act: 20% del PIL da manifattura entro il 2035

(Teleborsa) - Laha adottato oggi la proposta legislativa per l'(IAA), un piano strategico mirato a rafforzare l'industria, stimolare la creazione di posti di lavoro e accelerare l'adozione di tecnologie pulite. In linea con le raccomandazioni del rapporto Draghi, l'atto punta a innalzare lasuldell'dall'attuale 14,3% al 20% entro il 2035, rispondendo alla crescente concorrenza globale e alle dipendenze strategiche da fornitori extra-UE."La giornata di oggi segna un passo fondamentale nel rinnovamento della dottrina economica europea, affinché l'Unione sia pronta per le sfide del XXI secolo, come raccomandato dal rapporto Draghi. Di fronte a un'incertezza globale senza precedenti e a una concorrenza sleale, l'industria europea può contare sulle disposizioni di questo Atto per dare impulso alla domanda e garantire catene di approvvigionamento resilienti nei settori strategici. Creerà posti di lavoro indirizzando il denaro dei contribuenti verso la produzione europea, riducendo le nostre dipendenze e rafforzando la nostra sicurezza economica e sovranità", ha dichiarato, Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la Strategia industriale.Il cuore del provvedimento introduce requisiti proporzionati di "" ee i regimi di sostegno finanziario. Queste misure riguarderanno inizialmente settori chiave come acciaio, cemento, alluminio e automotive, oltre a tecnologie net-zero come batterie e nucleare. L'obiettivo è consolidare la capacità produttiva europea e garantire agli investitori la necessaria prevedibilità per innovare, rendendo ad esempio l'acciaio pulito un pilastro della futura industria continentale.L'IAA introduce inoltreper glisuperiori anei settori strategici in cui un singolo paese terzo detiene oltre il 40% della capacità produttiva mondiale. Per accedere al mercato unico, questi grandi investimenti dovranno garantire il trasferimento di conoscenze tecnologiche e assicurare un livello minimo di occupazione europea pari al 50%.Parallelamente, la Commissione punta sullaattraverso la creazione di uno sportello unico digitale per le autorizzazioni e l'introduzione del principio del silenzio-assenso per i progetti di decarbonizzazione.Infine, il regolamento prevede l'istituzione di, distretti progettati per favorire la simbiosi tra imprese e la creazione di cluster produttivi. Tali aree beneficeranno di infrastrutture energetiche potenziate e procedure di autorizzazione semplificate su scala territoriale.La proposta passerà ora allapresso il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea per la definitiva adozione.