La Commissione Europea lancia l’Industrial Accelerator Act: 20% del PIL da manifattura entro il 2035

(Teleborsa) - La Commissione Europea
ha adottato oggi la proposta legislativa per l'Industrial Accelerator Act
(IAA), un piano strategico mirato a rafforzare l'industria, stimolare la creazione di posti di lavoro e accelerare l'adozione di tecnologie pulite. In linea con le raccomandazioni del rapporto Draghi, l'atto punta a innalzare la quota della manifattura
sul PIL
dell'Unione Europea
dall'attuale 14,3% al 20% entro il 2035, rispondendo alla crescente concorrenza globale e alle dipendenze strategiche da fornitori extra-UE.
"La giornata di oggi segna un passo fondamentale nel rinnovamento della dottrina economica europea, affinché l'Unione sia pronta per le sfide del XXI secolo, come raccomandato dal rapporto Draghi. Di fronte a un'incertezza globale senza precedenti e a una concorrenza sleale, l'industria europea può contare sulle disposizioni di questo Atto per dare impulso alla domanda e garantire catene di approvvigionamento resilienti nei settori strategici. Creerà posti di lavoro indirizzando il denaro dei contribuenti verso la produzione europea, riducendo le nostre dipendenze e rafforzando la nostra sicurezza economica e sovranità", ha dichiarato Stéphane Séjourné
, Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la Strategia industriale.
Il cuore del provvedimento introduce requisiti proporzionati di "Made in EU
" e standard low-carbon per gli appalti pubblici
e i regimi di sostegno finanziario. Queste misure riguarderanno inizialmente settori chiave come acciaio, cemento, alluminio e automotive, oltre a tecnologie net-zero come batterie e nucleare. L'obiettivo è consolidare la capacità produttiva europea e garantire agli investitori la necessaria prevedibilità per innovare, rendendo ad esempio l'acciaio pulito un pilastro della futura industria continentale.
L'IAA introduce inoltre nuove condizioni
per gli investimenti diretti esteri
superiori a 100 milioni di euro
nei settori strategici in cui un singolo paese terzo detiene oltre il 40% della capacità produttiva mondiale. Per accedere al mercato unico, questi grandi investimenti dovranno garantire il trasferimento di conoscenze tecnologiche e assicurare un livello minimo di occupazione europea pari al 50%.
Parallelamente, la Commissione punta sulla semplificazione burocratica
attraverso la creazione di uno sportello unico digitale per le autorizzazioni e l'introduzione del principio del silenzio-assenso per i progetti di decarbonizzazione.
Infine, il regolamento prevede l'istituzione di Aree di Accelerazione Industriale
, distretti progettati per favorire la simbiosi tra imprese e la creazione di cluster produttivi. Tali aree beneficeranno di infrastrutture energetiche potenziate e procedure di autorizzazione semplificate su scala territoriale.
La proposta passerà ora alla fase di negoziazione
presso il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea per la definitiva adozione.