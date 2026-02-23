Green Oleo acquisisce il ramo cosmetico di KiaLab e cresce nel Personal Care

Green Oleo

(Teleborsa) -, società benefit leader nell'oleochimica fine quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'del ramo d'azienda cosmetico diattraverso la newco KiaLab New. L'operazione strategica, con closing fissato al 27 febbraio, consente l'integrazione di competenze tecniche avanzate e del principio attivo brevettato, studiato per l'idratazione profonda e la protezione del microbiota cutaneo.Parallelamente, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i KPI gestionali al 31 dicembre 2025. Nonostante un contesto geopolitico incerto, ilè salito a(+1,6% rispetto al 2024), mostrando una solida resilienza operativa. Particolarmente rilevante è la performance del segmento personal care, che ha registrato una crescita del 49%.Sebbene iabbiano subito una lieve flessione del 2,1%, l'incremento delle vendite all'estero ha parzialmente compensato il calo del mercato interno., Amministratore Delegato di Green Oleo, ha dichiarato: "Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nella costruzione di una piattaforma solida per la cosmetica naturale: ci consente di integrare competenze tecniche avanzate, valorizzare ingredienti innovativi come Sugarderm® e rafforzare la nostra capacità di sviluppare prodotti cosmetici ad alto valore aggiunto, sostenibili e in linea con le esigenze del mercato internazionale. In un contesto che permane complesso e incerto, GREEN OLEO dimostra resilienza operativa e capacità di investire con visione strategica, rafforzando le basi per la crescita futura".