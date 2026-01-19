Londra: in calo Diageo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda di bevande alcoliche
, che mostra un decremento dell'1,84%.
Lo scenario su base settimanale di Diageo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Diageo
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 16,36 sterline con primo supporto visto a 16,14. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,02.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)