Londra: in calo Diageo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda di bevande alcoliche, che mostra un decremento dell'1,84%.

Lo scenario su base settimanale di Diageo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Diageo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 16,36 sterline con primo supporto visto a 16,14. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,02.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
