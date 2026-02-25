Diageo scivola a Londra dopo sforbiciata al dividendo semestrale e taglio delle previsioni per il FY26

Diageo

(Teleborsa) -peralla Borsa di Londra dopo avere tagliato il dividendo semestrale di oltre la metà e ridotto le previsioni di vendite e utili per l’intero anno.Nel primo semestre 2025-2026, il produttore britannico di alcolici ha registrato un calo del 2,8% dellea 10,46 miliardi di dollari, mancando il consenso degli analisti che prevedeva un calo del 2%. Una dinamica che ha risentito principalmente della contrazione del 6,8% delle vendite insono diminuite, dove le vendite nette della tequila Don Julio sono diminuite del 20,9% e Casamigos è scesa del 30,9%. Laha aggravato il danno, con vendite nette in calo del 42,3% su base organica, trainate da un calo del volume del 50,4% negli alcolici bianchi cinesi a seguito di cambiamenti nelle politiche di mercato. A fronte di questi cali, l’ha registrato una crescita delle vendite nette organiche del 2,7%,l’un incremento del 10,9% e l’sono saliti del 4,5%.L’è sceso del 2,8%, meglio della stima di consenso di un calo del 3,9%, mentre l’prima di elementi eccezionali si è attestato a 95,3 centesimi contro un consenso di 93,1 centesimi.Ilè stato tagliato a 20 centesimi per azione da 40,5 centesimi di un anno fa. La società ha dichiarato di puntare a una, con un minimo annuale di 50 centesimi.Ilsi attestava a 21,7 miliardi di dollari al 31 dicembre, con un rapporto debito netto/EBITDA rettificato di 3,4 volte.Per l’, Diageo ora prevede un calo delledel 2-3%, rispetto alle precedenti previsioni di stabili o leggermente in calo, e a un consenso di mercato del meno 1,1%. L’organico dovrebbe essere stabile o in crescita di una cifra bassa a una cifra, rivisto rispetto alle precedenti previsioni di crescita bassa o media a una cifra. Le previsioni didi circa 3 miliardi di dollari sono rimaste invariate.