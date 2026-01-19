LVMH, giornata di forti vendite a Parigi in scia al downgrade di Morgan Stanley

LVMH

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Seduta di forti vendite a Parigi per il colosso del lusso, che ha chiuso le contrattazioni di lunedì in rosso del 4,3% a 582,80 euro - a fronte di un più modesto calo dell'1,8% del CAC 40 - appesantito daldiLa banca d'affari newyorkese ha, citando un potenziale rialzo limitato dopo una forte rivalutazione e un maggiore rischio al ribasso per gli utili. Morgan Stanley ha tuttavia, rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 16 gennaio a 609,20 euro.Il declassamento è arrivato nonostante la banca abbia evidenziato alcunidella divisione coredi LVMH, che rappresenta circa il 75% degli utili del gruppo. MS ha rivisto al rialzo le previsioni per l’unità chiave di moda e pelletteria, prevedendo ora un calo dell’1,5% delle vendite organiche nel quarto trimestre, più contenuto rispetto alla precedente stima di contrazione del 4,3%.La società di intermediazione ha affermato che il miglioramento riflette unae ha attenuato le precedenti preoccupazioni sul fatto che LVMH stesse perdendo quote di mercato. Gli esperti hanno aggiunto che le tendenze della domanda sono migliorate dall’estate negli Stati Uniti e che la spesa dei consumatori cinesi si sta riprendendo gradualmente.Ciononostante, la banca d'affari ha sottolineato che i, in particolare per il. Pertanto, ha ridotto le stime sugli utili per azione di LVMH per il 2026 a 23,61 da 24,04 euro, il 2,6% al di sotto delle previsioni degli analisti intervistati da Visible Alpha.MS ha anche abbassato le stime per gli anni successivi, citando venti contrari che potrebbero comprimere la redditività futura.La società di intermediazione ha anche evidenziato la continua, citando sfide del settore tra cui tariffe più elevate negli Stati Uniti e in Cina. Ora prevede che l’utile operativo di Vini e Alcolici scenderà a 988 milioni di euro nel 2026, con un margine operativo del 18,1%, il livello più basso dal 2010.