PALLADIUM del 18/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 gennaio
Seduta in ribasso per il metallo prezioso, che porta a casa un decremento dell'1,49%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1.836,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1.758,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.732,8.
