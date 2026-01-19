Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: in calo Snam

Migliori e peggiori, Energia
Piazza Affari: in calo Snam
(Teleborsa) - Ribasso per l'utility, che presenta una flessione del 2,11%.

L'andamento di Snam nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di breve periodo della società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5,779 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 5,727. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,831.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```