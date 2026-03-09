Piazza Affari: rosso per Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

FTSE Italia Mid Cap

Interpump

indice delle società a media capitalizzazione

società industriale

Seduta in ribasso per il costruttore di pompe ad alta pressione, che mostra un decremento del 3,47%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend di Interpump rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico della società industriale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 34,01 Euro con area di resistenza individuata a quota 35,01. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 33,55.