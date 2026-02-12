Banca Generali, Equita alza target price con risultati "robusti" e migliori delle attese

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 58 euro
per azione (+5%) il target price
su Banca Generali
, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Gli analisti affermano che la banca ha riportato un utile netto 4Q25 del 38/31% sopra le loro attese/consensus
, principalmente grazie a maggiori performance fees, minori tasse e one-off positivo (recupero fiscale IRAP da 39 milioni di euro).
Equita ha rivisto al rialzo le stime
(EPS adj. 2026-28 +4% in media), per incorporare un miglior NII (+6% vs. stima precedente), commissioni ricorrenti leggermente superiori (+1%) e performance fees più elevate (+11%), in parte compensati da costi più alti (+5%).