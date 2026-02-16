Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit

(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.
La tendenza ad una settimana di Unicredit
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la banca di Piazza Gae Aulenti
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 72,15 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 73,17. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 71,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)