Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Controllato progresso per il cambio Euro / Yen, che chiude in salita dello 0,68%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 184,553. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 183,313. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 185,793.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)