Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Discesa moderata per il cross USD contro "Loonie", che chiude la giornata del 19 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,39. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3851. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3834.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)