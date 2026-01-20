Milano 19-gen
Finanza, Partecipazioni rilevanti
BasicNet, Trium Capital ha una partecipazione del 5,015%
(Teleborsa) - Trium Capital ha una partecipazione del 5,015% in BasicNet, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 gennaio 2026.

Con sede a Londra, Trium Capital si presenta come un liquid alternatives asset manager. L'obiettivo delle sue strategie è offrire una correlazione bassa o negativa con i mercati e solidi rendimenti corretti per il rischio attraverso una gamma di veicoli e soluzioni di investimento personalizzate.
