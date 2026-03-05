Leone Film Group, LMDV Capital acquista il 4,46% del capitale da Alchimia

Leone Film Group

(Teleborsa) -(LFG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha ricevuto dall'azionista(il fondo di Leonardo Maria Del Vecchio) la comunicazione di aver incrementato la propria quota con l'ulteriore acquisizione di complessive 633.575 azioni LFG, pari al 4,46% del capitale sociale, dall'azionista(società attiva nel venture capital e facente capo a Paolo Barletta).Pertanto, leal capitale di LFG risultano essere le seguenti: Andrea Leone al 25,22%, Raffaella Leone al 25,10%, LMDV Capital al 19,45%, Magari al 10,56%, Sofia Holding al 5,13%. Il mercato ha in mano il 13,78%. Le azioni proprie detenute dalla società sono lo 0,76%.