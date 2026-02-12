BasicNet, fatturato 2025 sale a 415,8 milioni. Margini in calo con investimenti e ammortamenti

BasicNet

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha chiuso ilcon unpari a 415,8 milioni di euro (409,2 milioni nel 2024, +1,6%), che include: royalties dai licenziatari commerciali e produttivi a 66,3 milioni di euro (+8,9%); vendite dirette a 348,5 milioni di euro, che beneficiano del contributo delle vendite di Woolrich per il mese di dicembre, pari a 7,5 milioni (+0,5%).Ledel Gruppo, sviluppate nel mondo dal Network pari a 1,2 miliardi di euro, (+4%), così ripartite: vendite dei licenziatari commerciali e dirette a 907,7 milioni di euro (+5,0%), vendite dei licenziatari produttivi a 318 milioni di euro (+1,4%).L'è pari a 54,1 milioni di euro (61,1 milioni nel 2024), con una crescita degli investimenti per sponsorizzazioni e comunicazione e sulle risorse umane. L'è pari a 31,8 milioni di euro (42,1 milioni nel 2024) dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 10,5 milioni e ammortamenti dei diritti d'uso per 11,8 milioni, in crescita per le nuove aperture e acquisizioni nell'ambito dello sviluppo del settore retail.Lasi attesta a -74,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -90,8 milioni al 31 dicembre 2024, per effetto principalmente della vendita della partecipazione in K-Way, i cui benefici sono stati in parte assorbiti dall'indebitamento finanziario assunto dal Gruppo a fine dicembre a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni in Woolrich Europe e Sundek;a -192,7 milioni di euro (-142 milioni del 31 dicembre 2024). L'incremento è riconducibile all'inclusione dei contratti di locazione dei negozi correlati ai nuovi marchi acquisiti (37 negozi Woolrich e 34 negozi Sundek). Il Gruppo al 31 dicembre contava complessivamente 216 negozi. Nel corso del 2025 sono stati pagati dividendi per 7,4 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 14,4 milioni."Nel corso dell'anno il Gruppo ha confermato la propria visione di sviluppo basata su evoluzione continua e solidità dei valori fondanti, rafforzando il modello multibrand e ampliando il portafoglio con marchi di forte heritage come Woolrich e Sundek - commentano gli- L'attenzione si è concentrata sullo sviluppo della presenza diretta in Europa, sulle sinergie di Gruppo e sulla valorizzazione dei brand, coniugando innovazione e continuità in una logica di trasformazione graduale e di creazione di valore nel lungo periodo".