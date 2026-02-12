Eventi e scadenze del 12 febbraio 2026

Giovedì 12/02/2026

(Teleborsa) -- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali- Cortina - Intervento alla discesa di Super G femminile di sci alpino nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella10:30 -- Castello di Alden Biesen (Belgio) - Il Presidente Costa e i leader dell'UE si riuniranno discutere come rafforzare il mercato unico, ridurre le dipendenze economiche e aumentare la competitività dell'UE in un nuovo contesto geoeconomico. Mario Draghi ed Enrico Letta parteciperanno alle discussioni per condividere le loro prospettive sulla competitività europea. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni11:00 -- La specializzazione produttiva prevalente dei Sistemi locali del lavoro - anno 202111:30 -- Dream Factory, Milano - Conferenza stampa per presentare tutte le novità dell'edizione 2026 di Progetto Fuoco e la ricerca della mercato "Status e opportunità di sviluppo del settore del riscaldamento a biomassa" a cura di Nomisma. Interverranno Federico Bricolo (presidente Veronafiere), Monica Pontarin (event manager Progetto Fuoco), Emanuele Di Faustino (responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma) e Annalisa Paniz (direttrice generale AIEL)- Asta medio-lungo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Esame dei dati preconsuntivi consolidati del 4° trimestre e dell’esercizio 2025, l’approvazione del Budget 2026 e dell’aggiornamento del Piano Industriale 2026-2028- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Risultati Q4 2025 e Preliminari 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo