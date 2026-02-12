Eventi e scadenze del 12 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Giovedì 12/02/2026 Appuntamenti
: BIT 2026
- Fiera Milano Rho - 46ª edizione della Borsa internazionale del turismo, organizzata da Fiera Milano, l'evento annuale di riferimento per l'industria del turismo, dedicato agli operatori commerciali per il Business, il Networking e la Formazione, aperto anche ai viaggiatori. Sei distretti tematici, Italy, World, Travel Expert, Hospitality, Transportation e Innovation, che coprono l'intera filiera del turismo (da martedì 10/02/2026 a giovedì 12/02/2026) IEA (US International Energy Agency)
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Consiglio dell'Unione europea
- Lefkosia - Riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli affari sociali Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Cortina - Intervento alla discesa di Super G femminile di sci alpino nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
10:30 - Incontro informale dei leader dell'UE
- Castello di Alden Biesen (Belgio) - Il Presidente Costa e i leader dell'UE si riuniranno discutere come rafforzare il mercato unico, ridurre le dipendenze economiche e aumentare la competitività dell'UE in un nuovo contesto geoeconomico. Mario Draghi ed Enrico Letta parteciperanno alle discussioni per condividere le loro prospettive sulla competitività europea. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
11:00 - Istat
- La specializzazione produttiva prevalente dei Sistemi locali del lavoro - anno 2021
11:30 - Presentazione dell'edizione 2026 di Progetto Fuoco
- Dream Factory, Milano - Conferenza stampa per presentare tutte le novità dell'edizione 2026 di Progetto Fuoco e la ricerca della mercato "Status e opportunità di sviluppo del settore del riscaldamento a biomassa" a cura di Nomisma. Interverranno Federico Bricolo (presidente Veronafiere), Monica Pontarin (event manager Progetto Fuoco), Emanuele Di Faustino (responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma) e Annalisa Paniz (direttrice generale AIEL) Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta medio-lungo Aziende
: AbitareIn
- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2025 AirBnb
- Risultati di periodo Barclays
- Risultati di periodo BasicNet
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Baxter International
- Risultati di periodo Cementir
- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Esame dei dati preconsuntivi consolidati del 4° trimestre e dell’esercizio 2025, l’approvazione del Budget 2026 e dell’aggiornamento del Piano Industriale 2026-2028 Elica
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Expedia
- Risultati di periodo First Capital
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Gefran
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Hyatt Hotels
- Risultati di periodo Iveco
- CDA: Risultati Q4 2025 e Preliminari 2025 Morningstar
- Risultati di periodo Nestle
- Risultati di periodo Pdf Solutions
- Risultati di periodo Svas Biosana
- CDA: Preconsuntivo Bilancio Unilever
