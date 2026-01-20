Milano 19-gen
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 19-gen
10.195 -0,39%
Francoforte 19-gen
24.959 -1,34%

Borsa: Andamento negativo per Tokyo, in flessione dell'1,22% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 52.931,11 punti

Tokyo scambia con un ribasso dell'1,22% alle 03:50 e passa di mano a 52.931,11 punti.
