Borsa, cresce capitalizzazione (+28,8%) e incidenza su PIL

(Teleborsa) -, avanzando in termini di capitalizzazione, cresciuta a doppia cifra, ed in rapporto al PIL, che misura la dimensione del mercato rispetto all'economia. E' quanto emerge dall’ultimo Bollettino statistico, sezione Mercati, pubblicato dalla, relativo al secondo semestre 2025.Ladelle società vigilate dalla Consob ha registrato unanel 2025, portando il valore di mercato delle azioni scambiate(48%), il valore più alto dall’avvio delle rilevazioni della Consob nel 2010.si èe ile ammesse alle negoziazioni, seppur in calo rispetto al 2024, nella seconda parte dell’anno èA fine dicembre le società quotate su mercati regolamentati italiani o ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, sottoposte alla vigilanza della Consob, sono- dalle 423 di giugno. Un numero che resta, confermando una riduzione del perimetro su base annua, ma che nel secondo semestredei periodi precedenti.Nonostante il numero di società in contrazione rispetto al 2024, il. La capitalizzazione complessiva è salita in modo netto: da circa 836 miliardi di euro a fine 2024,a fine 2025). L’incremento ha interessato in misura marcata leitaliane, la cui capitalizzazione ègrazie in particolare alla solida performance del. In coerenza con questo andamento, ilè cresciuto nel corso dell’anno, passando da circa 38% a fine 2024 a valori prossimia fine 2025.Anche sul fronte dell’c’è stato undiffuso. Nel 2025 ildelle società vigilate èrca rispetto al 2024. In aumento significativo quello degli scambi di, mentre resta sostanzialmente stabile l’attività sulle obbligazioni degli emittenti italiani diversi dallo Stato.e di strumenti finanziari derivati cartolarizzati (Etc ed Etn), con un aumento che. In calo deciso, invece, gli scambi di f). Moderato l’incremento delle negoziazioni diin crescita anche quelli di covered warrant e certificate (circa +25%).Guardando alledi negoziazione, prosegue il ri: a fine anno le quotate erano 198, in calo rispetto alle 202 di fine giugno e alle 209 di fine 2024, senza nuove ammissioni. Sul segmento dedicato allen, dopo un avvio debole c’è stato invece un: da 204 società a fine giugno si sale a 211 a fine dicembre, un livello prossimo a quello del 2024.