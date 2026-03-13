Francoforte: performance negativa per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Retrocede la prima banca tedesca come assets , con un ribasso dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Bank rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della banca d'affari tedesca suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,39. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



