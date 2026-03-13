Milano 11:23
Francoforte: performance negativa per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Retrocede la prima banca tedesca come assets, con un ribasso dell'1,85%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Bank rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della banca d'affari tedesca suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,09 Euro con tetto rappresentato dall'area 25,39. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
