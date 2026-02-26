Deutsche Telekom supera la guidance: ricavi 2025 a 119,1 miliardi di euro

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, la più grande azienda di telecomunicazioni d'Europa, ha registrato risultati record e sopra la propria guidance nel 2025. Ilè aumentato del 4,2% su base annua in termini organici, ovvero escludendo le fluttuazioni dei tassi di cambio e le modifiche nella composizione del Gruppo, a 119,1 miliardi di euro. I ricavi da servizi sono aumentati del 3,8% in termini organici. Nello stesso periodo, l'è aumentato del 4,7% in termini organici, raggiungendo i 44,2 miliardi di euro. I tassi di crescita reported sono stati inferiori, al 2,9% per i ricavi, al 2,9% per i ricavi da servizi e al 2,8% per l'EBITDA AL rettificato, principalmente a causa del calo del dollaro statunitense rispetto all'anno precedente. Ilè aumentato del 2,0%, raggiungendo i 19,5 miliardi di euro."Abbiamo ampliato la nostra leadership di rete, stiamo migliorando tutte le aree del nostro business attraverso l'integrazione sistematica dell'intelligenza artificiale e rimaniamo sulla buona strada per il successo - afferma il- Continuiamo a garantire una crescita affidabile e sostenibile".L'è aumentato del 3,7% nel 2025, raggiungendo i 9,7 miliardi di euro. Ciò corrisponde a un utile per azione rettificato di 2,00 euro. Di questa cifra, 1,97 euro sono relativi all'utile per azione ricorrente, su cui si basa il dividendo. Deutsche Telekom ha annunciato a novembre l'intenzione di distribuire un dividendo di 1,00 euro per azione per il 2025.Il gruppodi continuare a crescere nel. Si prevede che l'EBITDA rettificato (AL) aumenterà a circa 47,4 miliardi di euro e il free cash flow (AL) a circa 19,8 miliardi di euro. L'utile per azione rettificato dovrebbe attestarsi a circa 2,20 euro. La guidance si basa su tassi di cambio costanti, in particolare il dollaro al tasso di cambio del 2025 di 1,13 dollari USA per un euro. Questo outlook posiziona Deutsche Telekom sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi presentati al Capital Markets Day 2024.