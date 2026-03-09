GSK vende i diritti globali su linerixibat ad Alfasigma per 690 milioni di dollari

(Teleborsa) - GSK
ha annunciato che venderà i diritti su linerixibat
, un trattamento sperimentale per il prurito causato da una malattia epatica, all'azienda farmaceutica italiana Alfasigma
, nell'ambito di un accordo di licenza del valore di 690 milioni di dollari
.
L'azienda farmaceutica britannica ha dichiarato che riceverà 300 milioni di dollari in anticipo
e avrà diritto a ricevere altri 100 milioni
al momento dell'approvazione del farmaco negli Stati Uniti
, e ulteriori 290 milioni
al raggiungimento di ulteriori obiettivi normativi
(approvazione nell'UE e nel Regno Unito) e di vendita
. GSK riceverà inoltre royalties
a due cifre a più livelli sulle vendite nette a livello mondiale.
In base all'accordo, Alfasigma acquisirà i diritti esclusivi a livello mondiale
per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di linerixibat. Linerixibat, che attualmente non è approvato in nessuna parte del mondo
, è un trattamento per il prurito colestatico, un prurito interno causato da una malattia epatica chiamata colangite biliare primitiva.
Il farmaco ha ottenuto la designazione di farmaco orfano negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e in Giappone
, che viene assegnata ai medicinali destinati al trattamento di patologie rare.
La Food and Drug Administration
statunitense dovrebbe decidere sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
di linerixibat entro la fine del mese
, prima della chiusura dell'accordo, ha aggiunto l'azienda.(Foto: © ricochet64 / 123RF)