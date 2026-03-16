Londra: risultato positivo per Haleon
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che avanza bene del 2,83%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Haleon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,782 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,89. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 3,997.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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