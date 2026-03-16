Londra: risultato positivo per Haleon

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici , che avanza bene del 2,83%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Haleon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,782 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,89. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 3,997.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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