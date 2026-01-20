Male Shopify sul mercato azionario di New York

azienda di commercio globale con sede in Canada

Shopify

Nasdaq 100

Shopify

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca del 4,32% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 148,1 USD con tetto rappresentato dall'area 150,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 147,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)