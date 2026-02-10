Wall Street chiude positiva

(Teleborsa) - Finale positivo per la borsa di New York, dopo un avvio debole condizionato dai timori sul possibile fallimento dei colloqui nucleari tra USA e Iran, e dall'andamento debole del settore tech, in particolare dei titoli legati ai chip, come Advanced Micro Devices
(AMD) crollata dopo aver annunciato un outlook deludente.
Sul fronte macroeconomico, stazionario a gennaio il settore terziario
americano. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è confermato a 53,7 punti, come il mese precedente (dato rivisto da 54,4 punti), risultando comunque superiore alle attese del mercato che stimavano un leggero calo a 52,5 punti. Rivisto al rialzo invece il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 52,7 punti nel mese di gennaio contro una stima preliminare di 52,5, e i 52,5 punti del mese precedente. Migliora anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 53 punti, in aumento dai 52,8 punti della stima preliminare e rispetto ai 52,7 punti di dicembre.
il Dow Jones
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 50.136 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 6.965 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,77%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,54%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+1,59%), materiali
(+1,44%) e energia
(+0,84%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario
(-0,86%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,86%) e finanziario
(-0,61%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Microsoft
(+3,06%), Nvidia
(+2,40%), Cisco Systems
(+2,31%) e Caterpillar
(+2,19%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck
, che ha chiuso a -3,51%.
Seduta negativa per Travelers Company
, che mostra una perdita del 2,88%.
Sotto pressione Nike
, che accusa un calo del 2,36%.
Scivola Amgen
, con un netto svantaggio del 2,21%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, AppLovin
(+13,20%), Shopify
(+5,63%), Palantir Technologies
(+5,16%) e Take-Two Interactive Software
(+4,83%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Workday
, che ha archiviato la seduta a -5,19%.
Lettera su Booking Holdings
, che registra un importante calo del 4,89%.
In rosso Atlassian
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,68%.
Spicca la prestazione negativa di Cognizant Technology Solutions
, che scende del 3,22%.