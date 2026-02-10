Wall Street chiude positiva

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Finale positivo per la borsa di New York, dopo un avvio debole condizionato dai timori sul possibile fallimento dei colloqui nucleari tra USA e Iran, e dall'andamento debole del settore tech, in particolare dei titoli legati ai chip, come(AMD) crollata dopo aver annunciato un outlook deludente.Sul fronte macroeconomico, stazionario a gennaio ilamericano. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è confermato a 53,7 punti, come il mese precedente (dato rivisto da 54,4 punti), risultando comunque superiore alle attese del mercato che stimavano un leggero calo a 52,5 punti. Rivisto al rialzo invece il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 52,7 punti nel mese di gennaio contro una stima preliminare di 52,5, e i 52,5 punti del mese precedente. Migliora anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 53 punti, in aumento dai 52,8 punti della stima preliminare e rispetto ai 52,7 punti di dicembre.ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 50.136 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 6.965 punti. Positivo il(+0,77%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,54%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,59%),(+1,44%) e(+0,84%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,86%),(-0,86%) e(-0,61%).Al top tra i(+3,06%),(+2,40%),(+2,31%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,88%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,36%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,20%),(+5,63%),(+5,16%) e(+4,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,19%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,89%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,22%.