Parigi: giornata negativa in Borsa per Renault

(Teleborsa) - Scende sul mercato la casa automobilistica francese, che soffre con un calo del 4,27%.

L'andamento di Renault nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Renault evidenzia un declino dei corsi verso area 30,46 Euro con prima area di resistenza vista a 30,98. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
