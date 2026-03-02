Parigi: giornata negativa in Borsa per Renault

casa automobilistica francese

Renault

CAC40

Renault

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 4,27%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 30,46 Euro con prima area di resistenza vista a 30,98. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 30,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)