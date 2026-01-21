Milano 10:41
44.436 -0,62%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:41
10.127 0,00%
Francoforte 10:41
24.597 -0,43%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Ribasso per il derivato italiano, che chiude la seduta con una flessione dell'1,03%.

Le implicazioni di medio periodo del Future sul FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 45.520 con primo supporto visto a 44.475. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 44.130.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```