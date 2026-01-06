Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio
Rialzo marcato per il derivato italiano, che archivia la sessione in utile dell'1,13% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46.405 e primo supporto individuato a 45.010. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 47.800.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)