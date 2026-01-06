Milano 14:36
46.010 +0,35%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:36
10.110 +1,06%
Francoforte 14:36
24.961 +0,37%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 5/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 gennaio

Rialzo marcato per il derivato italiano, che archivia la sessione in utile dell'1,13% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46.405 e primo supporto individuato a 45.010. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 47.800.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
