Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.
Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46.005, mentre il supporto più immediato si intravede a 45.490. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.520.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)