Milano 13:30
45.685 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:30
10.092 +0,48%
Francoforte 13:30
25.241 +0,45%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Seduta sostanzialmente invariata per il derivato italiano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.

Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46.005, mentre il supporto più immediato si intravede a 45.490. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46.520.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```