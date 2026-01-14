Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Andamento annoiato per il derivato italiano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,46%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 45.755. Primo supporto a 45.530. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45.455.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)