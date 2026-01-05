Milano 14:40
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio

Punta con decisione al rialzo la performance del derivato italiano, con una variazione percentuale dello 0,82%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45.720. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44.840. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46.600.


