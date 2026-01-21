Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
La giornata del 20 gennaio chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un 0%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10.201,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10.089,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10.051,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)