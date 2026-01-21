Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dello 0,96% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 60.948. Primo supporto visto a 59.755. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59.357.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)