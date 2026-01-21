Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Bene l'indice nipponico, con un rialzo dello 0,95%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Nikkei 225. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 53.987,2. Primo supporto a 51.930,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51.079,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)