Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,11%)

Il DAX prende il via a 25.070 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,11%, a quota 25.070 in apertura.
