Milano 11:00
46.586 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:00
10.669 -0,15%
Francoforte 11:00
24.961 -0,12%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,16%)

Il DAX prende il via a 24.952,16 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,16%, a quota 24.952,16 in apertura.
