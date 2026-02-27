Milano
9:35
47.461
+0,07%
Nasdaq
26-feb
25.034
0,00%
Dow Jones
26-feb
49.499
+0,03%
Londra
9:35
10.889
+0,39%
Francoforte
9:35
25.303
+0,06%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 09.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,02%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,02%)
Il DAX prende il via a 25.294,37 punti
In breve
,
Finanza
27 febbraio 2026 - 09.04
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,02%, a quota 25.294,37 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,16%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,11%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,02%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,16%)
Argomenti trattati
Borsa
(1498)
·
Francoforte
(304)
Titoli e Indici
DAX
+0,06%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,14%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,01%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,23%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,27%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,16%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,28%)
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto