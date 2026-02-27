Milano 9:35
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,02%)

Il DAX prende il via a 25.294,37 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,02%, a quota 25.294,37 in apertura.
