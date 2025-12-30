Milano
12:42
44.869
+0,98%
Nasdaq
29-dic
25.526
0,00%
Dow Jones
29-dic
48.462
-0,51%
Londra
12:43
9.911
+0,45%
Francoforte
12:43
24.453
+0,42%
Martedì 30 Dicembre 2025, ore 12.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,17%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,17%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 17.166,6 Euro
In breve
,
Finanza
30 dicembre 2025 - 09.18
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato -0,17%, a quota 17.166,6 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,05%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,29%)
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,04%
Argomenti trattati
Borsa
(576)
·
Madrid
(22)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,67%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,04%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,06%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,13%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,2%)
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto