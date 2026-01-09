Milano 13:32
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,31%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 17.710 Euro

Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,31%, a quota 17.710 in apertura.
