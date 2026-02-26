Vistra chiude 4Q 2025 in calo, EBITDA rettificato atteso tra 6,8 e 7,6 miliardi nel 2026

Vistra

(Teleborsa) -- azienda attiva nella produzione di energia elettrica e di energia al dettaglio integrata, con sede a Irving, Texas - ha chiuso ildel 2025 conrispetto all’anno precedente. L'utility inoltre ha fornito laNel, la società ha registrato undi 233 milioni di dollari, in calo rispetto ai 490 milioni di dollari di un anno prima. L’è stato pari a 1,74 miliardi di dollari, rispetto a 1,98 miliardi di dollari nel periodo dell’anno precedente.Nell’, Vistra ha riportato undi 944 milioni di dollari, inclusa una perdita non realizzata da coperture che si prevede si realizzeranno negli anni futuri di 808 milioni. L'utile netto è diminuito di 1,9 miliardi rispetto al 2024, principalmente a causa di perdite non realizzate derivanti da operazioni di copertura su materie prime. Nell'anno ilsi è attestato a 4,07 miliardi.L’è salito a 5,91 miliardi da 5,64 miliardi dell’anno precedente, grazie principalmente all'inclusione di due mesi aggiuntivi di proprietà degli asset di Energy Harbor, due mesi di proprietà degli asset di Lotus e maggiori margini retail derivanti da costi di fornitura favorevoli.Ildel 2025 cifrava in di 3.592 milioni.Annunciati i piani per l', costituita da circa 5.500 MW di capacità di generazione alimentata a gas naturale, con previsione di chiusura tra la metà e la fine del 2026; conclusa l'acquisizione di 2.600 MW da Lotus Infrastructure Partners a novembre 2025.Per il, la società ha fornito unaper l’compreso tra 6,8 e 7,6 miliardi di dollari e uncompreso tra 3,925 e 4,725 miliardi, escludendo qualsiasi potenziale contributo dagli asset Cogentrix.