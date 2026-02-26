Vistra chiude 4Q 2025 in calo, EBITDA rettificato atteso tra 6,8 e 7,6 miliardi nel 2026

(Teleborsa) - Vistra
- azienda attiva nella produzione di energia elettrica e di energia al dettaglio integrata, con sede a Irving, Texas - ha chiuso il quarto trimestre
del 2025 con utili più deboli
rispetto all’anno precedente. L'utility inoltre ha fornito la guidance per il 2026
.
Nel trimestre
, la società ha registrato un utile netto
di 233 milioni di dollari, in calo rispetto ai 490 milioni di dollari di un anno prima. L’EBITDA rettificato delle operazioni in corso
è stato pari a 1,74 miliardi di dollari, rispetto a 1,98 miliardi di dollari nel periodo dell’anno precedente.
Nell’intero anno 2025
, Vistra ha riportato un utile netto
di 944 milioni di dollari, inclusa una perdita non realizzata da coperture che si prevede si realizzeranno negli anni futuri di 808 milioni. L'utile netto è diminuito di 1,9 miliardi rispetto al 2024, principalmente a causa di perdite non realizzate derivanti da operazioni di copertura su materie prime. Nell'anno il flusso di cassa operativo
si è attestato a 4,07 miliardi.
L’EBITDA rettificato delle operazioni in corso
è salito a 5,91 miliardi da 5,64 miliardi dell’anno precedente, grazie principalmente all'inclusione di due mesi aggiuntivi di proprietà degli asset di Energy Harbor, due mesi di proprietà degli asset di Lotus e maggiori margini retail derivanti da costi di fornitura favorevoli.
Il flusso di cassa libero rettificato delle operazioni in corso
del 2025 cifrava in di 3.592 milioni.
Annunciati i piani per l'acquisizione di Cogentrix Energy
, costituita da circa 5.500 MW di capacità di generazione alimentata a gas naturale, con previsione di chiusura tra la metà e la fine del 2026; conclusa l'acquisizione di 2.600 MW da Lotus Infrastructure Partners a novembre 2025.
Per il 2026
, la società ha fornito una guidance
per l’EBITDA rettificato delle operazioni correnti
compreso tra 6,8 e 7,6 miliardi di dollari e un FCF rettificato delle operazioni correnti
compreso tra 3,925 e 4,725 miliardi, escludendo qualsiasi potenziale contributo dagli asset Cogentrix.(Foto: Anton Dmitriev on Unsplash)