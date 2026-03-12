Milano
15:09
44.214
-1,25%
Nasdaq
15:09
24.690
-1,10%
Dow Jones
15:09
46.952
-0,98%
Londra
15:09
10.307
-0,45%
Francoforte
15:09
23.532
-0,46%
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 15.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: vendite diffuse su Deutsche Bank
Francoforte: vendite diffuse su Deutsche Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
12 marzo 2026 - 13.00
Ribasso per la
prima banca tedesca come assets
, che passa di mano in perdita del 4,02%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank
Francoforte: in calo Deutsche Bank
Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Bank
Titoli e Indici
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
-5,86%
Altre notizie
Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank
Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank
Francoforte: calo per Deutsche Bank
Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank
Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank
Francoforte: balza in avanti Deutsche Bank
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto