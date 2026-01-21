Eventi e scadenze del 21 gennaio 2026

Mercoledì 21/01/2026

(Teleborsa) -- Centro Congressi Auditorium della Tecnica, Roma - Evento organizzato dal programma RESTART, il Partenariato esteso sulle telecomunicazioni del futuro finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR. Interverranno, tra gli altri, i ministri Urso e Pichetto Fratin, i Presidenti di AGCOM, della Fondazione RESTART, di Arel, i DG di Asstel e AGID, interviste ai CEO di TIM, Iliad Italia, Fastweb + Vodafone, Open Fiber e Wind Tre, al DG di Inwit- Al 56° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "A Spirit of Dialogue", si riuniranno i leader mondiali di governi, imprese, società civile e mondo accademico per partecipare a discussioni orientate al futuro volte ad affrontare le questioni globali e a definire le priorità. L'appello a un'audace azione collettiva rende l'incontro particolarmente rilevante- Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni a Lefkosia- Università Bocconi, Milano - Terza edizione del Festival Internazionale sull'Intelligenza Artificiale "Empowering the Agentic Era". Organizzato da WMF-We Make Future, riunisce i massimi esperti internazionali e startup AI, Big Tech, aziende leader e investitori, per due giorni focalizzati su nuove connessioni di business e formazione tecnica- Centro Fieristico IFEMA, Madrid - La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid è l'evento di riferimento nel settore turistico e la principale fiera per i mercati internazionali inbound e outbound, il global hub per i professionisti del turismo e la piattaforma di business più grande del settore. Partecipa ITA Airways che sarà presente con il proprio stand- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Sede Mediobanca, Milano - Ottava edizione della Italian Mid Cap Conference organizzata da Mediobanca, che riunisce investitori istituzionali e principali società quotate italiane di media capitalizzazione per discutere le prospettive economiche e le opportunità di investimento nel settore Mid Cap italiano09:00 -- Palazzo dei Congressi, Roma - Evento organizzato da Federalberghi. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli, il Ministro Francesco Lollobrigida, il Presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard09:30 -- Aula di Montecitorio - Comunicazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sull'amministrazione della giustizia09:30 -- Confindustria, Viale dell’Astronomia, Roma - Presentazione del Rapporto Annuale INPS presso la sede di Confindustria, a Roma, in viale dell'Astronomia. Parteciperanno Lucia Aleotti, Vice Presidente di Confindustria per il Centro Studi e Maurizio Marchesini, Vice Presidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali09:45 -- Palazzo Giustiniani – "Sala Zuccari" Senato della Repubblica - Assogasliquidi-Federchimica presenta lo studio Bip Consulting su impatto ETS2 nei settori del residenziale, dell'industria e dell'automotive che sarà commentato da rappresentanti politico-istituzionali e di associazioni rappresentative delle industrie coinvolte, dell'ambiente e dei consumatori10:00 -- Milano - Al Comitato Esecutivo partecipa Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia10:30 -- Sala della Regina, Montecitorio - "Presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione". Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Presenta il documento Francesco Saverio Romano, Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione. Saluto finale del Presidente del Senato, Ignazio La Russa10:45 -- Sede di SACE, Roma - Evento conclusivo del roadshow itinerante dedicato al dialogo e all'ascolto delle imprese italiane durante il quale sarà anche presentata una panoramica sulle prospettive per l'export 2026. All'evento interverranno i vertici di SACE, il Presidente Guglielmo Picchi, l’Amministratore Delegato Michele Pignotti e il Capo Economista Alessandro Terzulli11:00 -- Roma - Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà presente all'evento-mostra MIT "Dal sogno alla realtà. L'Italia al centro del mondo" - MAXXI (via Guido Reni, 4/A)11:00 -- Museo MAXXI di Roma - Evento-mostra organizzato dal MIT per raccontare infrastrutture, sport e lascito dei Giochi Olimpici e Paralimpici. All'appuntamento parteciperanno ministri, amministratori delegati, sindaci, direttori generali e imprenditori che hanno contribuito a questo grande evento sportivo. I lavori saranno chiusi dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Parteciperanno inoltre, tra gli altri, tutti gli ambasciatori delle nazioni coinvolte nei Giochi11:00 -- ITAS Forum, Quartiere Le Albere (Trento) - Conferenza Stampa in presenza e in live streaming di presentazione della 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia dedicata agli operatori del settore HoReCa in programma dal 2 al 5 febbraio 202612:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Campionati mondiali del 202514:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise17:00 -- Campus LUISS, Roma - Evento organizzato dal Research Center Strategic Change "Franco Fontana" in collaborazione con l'associazione Prestatori Servizi di Pagamento (A.P.S.P.). Interverranno, tra gli altri, i CEO di UnipolPay, Nexi e PostePay, il Country Manager di Visa e di Mastercard, il CEO e General Manager di Bancomat, il Presidente di A.P.S.P. e Coordinatore dell'Osservatorio sui Pagamenti Digitali e il Prorettore per la Didattica e Direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana", Luiss18:30 -- BG Training & Innovation Hub, Milano - Presentazione del Rapporto promosso dall'Osservatorio Private Banking della Liuc-Università Carlo Cattaneo e Banca Generali Private. Seguirà una tavola rotonda, in collaborazione con AllianceBernstein, Goldman Sachs e Invesco, che vedrà gli interventi di Andrea Ragaini, vice-direttore generale di Banca Generali e la rettrice Anna Gervasoni- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2025 - unica convocazione- Risultati di periodo